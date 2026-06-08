FPV-дроны разбили укрепления ВСУ на Херсонском направлении

Операторы FPV-дронов подразделения беспилотных систем группировки войск «Днепр» уничтожили несколько позиций ВСУ в Херсонской области. Цели обнаружили разведчики во время наблюдения за передним краем, после чего координаты сразу передали расчетам ударных беспилотников, сообщили в Минобороны России.

После получения координат операторы подняли дроны в воздух и атаковали выявленные цели. Оператор FPV-дрона с позывным Хакер рассказал, что чаще всего расчеты работают по блиндажам и огневым точкам противника.

При необходимости бойцы оперативно вылетают на поражение автомобилей, техники или беспилотников. Значительная часть работы проходит ночью, когда противник пытается проводить ротацию личного состава, подвозить боеприпасы и использовать тяжелые дроны типа «Баба-яга».

Военнослужащий также отметил, что в последнее время одной из основных целей стали пикапы, которые используют для снабжения подразделений и переброски личного состава. Несмотря на активную маскировку, разведка продолжает выявлять такие перемещения.

В Минобороны подчеркнули, что эффективность работы беспилотных подразделений обеспечивается постоянным взаимодействием с разведкой, которая в режиме реального времени передает данные о противнике для нанесения ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.