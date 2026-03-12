МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны уничтожили украинскую Д-20 на правом берегу Днепра

Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.
12-03-2026 14:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированное артиллерийское орудие Д-20 ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, расчеты беспилотных систем 49-й общевойсковой армии ежедневно наносят удары по позициям противника на правобережье. Во время разведки тылового района ВСУ оператор разведывательного БПЛА обнаружил замаскированное орудие Д-20, спрятанное в лесополосе. После передачи координат ударным расчетам операторы выдвинулись на подготовленную позицию и приступили к атаке.

FPV-дроны нанесли несколько точных ударов по цели. При этом использовались как беспилотники с радиоуправлением, так и аппараты на оптоволоконном управлении, что позволило преодолеть воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение артиллерийского орудия. В Минобороны отметили, что постоянное присутствие разведывательных и ударных беспилотников в воздухе позволяет оперативно выявлять и поражать цели противника.

Ранее расчеты FPV-дронов Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным Минобороны России, дроноводы поразили личный состав, находившийся в укрытиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Херсонская область #группировка днепр #FPV-дроны
