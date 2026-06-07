Рособрнадзор ответил на жалобы учеников на ошибки в ЕГЭ

В Рособрнадзоре получили многочисленные жалобы российских школьников на ошибки и путаницу в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. Сообщение с комментарием ведомство опубликовано в официальном Telegram-канале.

В четвертом задании ЕГЭ по русскому языку была опечатка в слове «позвала»: присутствовали сразу две буквы «а» - строчная и прописная.

«В слове "позвала" указанного задания ударная буква была выделена. Поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания», - отметило ведомство.

Также выпускники массово жаловались на несоответствие текстов и тем в 27-м задании. В Рособрнадзоре заявили, что тема сочинения и опорный текст соответствуют друг другу, а ученики просто «не разобрались», поэтому жалобы необоснованны.

Однако ведомство заверило, что все замечания выпускников проанализированы и переданы в Федеральный институт педагогических измерений, и в случае подтверждения проблемы будут приняты меры для защиты прав и интересов учащихся.

Накануне юрист Илья Васильчук объяснил права и обязанности школьников на ЕГЭ. Сдающих нельзя щупать и рыться в сумках. Также они могут опаздывать и приносить с собой еду.