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Не рыться, не щупать: юрист объяснил права школьников во время ЕГЭ

В случае нарушений экзаменуемый вправе подать апелляцию.
Дима Иванов 06-06-2026 10:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сдающих ЕГЭ школьников нельзя щупать и рыться в сумках, они могут опаздывать и приносить с собой еду. В случае нарушения процедуры нужно подать апелляцию члену комиссии, не покидая место проведения экзамена. Юрист Илья Васильчук объяснил «Звезде» права и обязанности школьников, сдающих госэкзамены.

По словам эксперта, опоздание не является основанием для недопуска к экзамену, однако дополнительное время на выполнение работы в таком случае не предоставляют. Кроме того, школьники вправе потребовать замену экзаменационного комплекта, если он оказался бракованным или некомплектным, а также попросить дополнительные бланки ответов и черновики.

Юрист отметил, что участники экзамена могут выходить в санитарную комнату или медицинский пункт, досрочно сдать работу либо завершить экзамен по состоянию здоровья с последующей сдачей в резервный день.

«Ученики имеют право подать апелляцию в случае нарушения процедуры проведения экзамена», - напомнил Васильчук.

Эксперт также обратил внимание на ограничения для организаторов экзамена. По его словам, сотрудники пункта проведения ЕГЭ не могут требовать от школьников выворачивать карманы, показывать содержимое личных вещей, снимать элементы одежды, проходить ручной осмотр или личный досмотр.

«Организаторы не имею права ощупывать учеников, рыться в сумках и карманах, а также запрещать проносить еду и напитки, если их употребление не мешает другим участникам экзамена», - подчеркнул юрист.

При этом организаторы могут использовать металлодетекторы для проверки наличия металлических предметов. Если рамка подает сигнал, сотрудники вправе предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызвавший срабатывание. В случае отказа участника могут не допустить к экзамену.

Васильчук рекомендовал школьникам сохранять спокойствие при возникновении спорных ситуаций и сообщать о нарушениях родителям, общественным наблюдателям или членам государственной экзаменационной комиссии.

«Если права ученика нарушили, необходимо зафиксировать обстоятельства инцидента, записать фамилии сотрудников, номер аудитории и время происшествия, а также незамедлительно подать апелляцию члену комиссии, не покидая пункт проведения экзамена», - пояснил Васильчук.

По словам эксперта, с жалобой также можно обратиться к руководителю пункта проведения экзамена, в региональный орган управления образованием, Рособрнадзор или прокуратуру.

Ранее эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала о двух популярных способах мошенников обманывать детей и родителей в период сдачи ЕГЭ.

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