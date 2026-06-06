Беглов сообщил о массированной атаке вражеских БПЛА на Петербург

Утром 6 июня Санкт-Петербург попал под массированную атаку вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу», - предупредил Беглов.

Также возможны сбои в работе мобильного интернета.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 141 дрона противника.

«Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области», - отметил Дрозденко.

В настоящее время идет ликвидация возгорания возле поселка Большая Ижора. Принято решение о создании временного оперштаба в Ломоносовском районе. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Напомним, за ночь силы ПВО Минобороны перехватили и уничтожили 376 вражеских беспилотников над регионами России. Девять БПЛА сбиты на подлете к Москве.