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Беглов сообщил о массированной атаке вражеских БПЛА на Петербург

Сбит 141 беспилотник, в районе поселка Большая Ижора ликвидируется возгорание.
Вероника Левшина 06-06-2026 10:33
© Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press, Global Look Press

Утром 6 июня Санкт-Петербург попал под массированную атаку вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу», - предупредил Беглов.

Также возможны сбои в работе мобильного интернета.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 141 дрона противника.

«Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области», - отметил Дрозденко.

В настоящее время идет ликвидация возгорания возле поселка Большая Ижора. Принято решение о создании временного оперштаба в Ломоносовском районе. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Напомним, за ночь силы ПВО Минобороны перехватили и уничтожили 376 вражеских беспилотников над регионами России. Девять БПЛА сбиты на подлете к Москве.

#Санкт-Петербург #бпла #Ленинградская область #атака #Возгорание #оперативный штаб
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