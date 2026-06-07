ABS: в США могут казнить военных впервые за полвека

В США разрабатывают план по возвращении смертных казней для военнослужащих. Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдаст приказ, это станет первым случаем исполнения смертного приговора в отношении военного за более чем полгода. Приговор может быть исполнен в отношении четырех военных .Об этом сообщил АВС.

План, получивший название «Операция «Непреклонная справедливость», предписывает армии США координировать действия с Федеральным бюро тюрем для перевода приговоренных к смерти заключенных из дисциплинарной тюрьмы США в штате Канзас в федеральное учреждение для исполнения смертных приговоров в штате Индиана. Там Министерство юстиции уже провело ряд казней, не связанных с военной службой, во время первого президентского срока Трампа.

Пресс-секретарь армии Синтия Смит отметила, что ведомство проводит учения по планированию операций, как и других потенциальных миссий, поскольку регулярно пытается предугадывать приказы Белого дома.

«Учения по этой операции проводятся регулярно в течение последних 20 лет. Эти учения являются стандартной частью нашего постоянного планирования и подготовки на случай, если президент утвердит смертный приговор», - объяснила Смит.

Она добавила, что соответствующего приказа от Трампа не получала. Уточняется, что военные суды могут выносить смертные приговоры, но для осуществления любой казни требуется одобрение президента.

Последняя казнь военнослужащего была в 1961 году. Тогда рядовой Джон Беннетт был казнен за изнасилование и покушение на убийство одиннадцатилетней девочки в Австрии.

Ранее в США осужденный за убийство трех человек Тони Каррутерс получил еще год жизни после неудавшейся казни. В течение более часа чиновники тщетно пытались найти вену для инъекции.