Заключенный из США получил год жизни после неудавшейся казни

Правоохранители больше часа тщетно пытались найти вену для инъекции.
Вероника Левшина 22-05-2026 05:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В штате Теннессии, США, губернатор предоставил осужденному за убийство трех человек Тони Каррутерсу еще год жизни после неудавшейся казни. Об этом сообщил CNN.

В течение более часа чиновники пытались найти вену для инъекции. Адвокат Каррутерса заявила, что видела, как он «морщился и стонал», пока сотрудники пытались найти вену, и назвала это «ужасным» зрелищем.

Отмечается, что медицинский персонал быстро установил основной внутривенный катетер, но не смог найти подходящую вену для резервного катетера по протоколу казни штата. В связи с этим власти отменили казнь.

Адвокаты Каррутерса обратились в федеральный суд и Верховный суд штата Теннесси с просьбой приостановить исполнение его приговора, заявив, что постоянные попытки получить доступ к вене представляют собой «жестокое и необычное наказание».

Ранее Министерство юстиции США объявило о расширении списка разрешенных методов исполнения смертных приговоров. Ведомство включило в протокол расстрел, а также электрический стул и удушение газом в качестве альтернатив смертельной инъекции.

