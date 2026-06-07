В Запорожской области уничтожили пытавшихся перегруппироваться всушников

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» уничтожили живую силу противника в Запорожской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

Военнослужащие подразделений беспилотных систем круглосуточно ведут разведку в своей зоне ответственности. В ходе одной из задач расчет БПЛА обнаружил перемещение и попытки перегруппировки противника и оперативно передал координаты другим операторам FPV-дронов.

После этого по выявленным целям был нанесен удар, в результате которого противник был ликвидирован. Слаженная работа расчетов беспилотной авиации позволяет своевременно выявлять угрозы и предотвращать попытки закрепления и перегруппировки противника.

Ранее в оборонном ведомстве поделились кадрами того, как расчеты FPV-дронов поразили наземных роботов ВСУ в зоне спецоперации. Уничтоженные наземные робототехнические комплексы ВСУ пытались доставить на передовые позиции боевиков продовольствие и различные боеприпасы.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.