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Расчеты FPV-дронов поразили наземных роботов ВСУ в зоне спецоперации

Уничтоженные наземные робототехнические комплексы ВСУ пытались доставить на передовые позиции боевиков продовольствие и различные боеприпасы.
05-06-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили наземные робототехнические комплексы боевиков киевского режима на Добропольском направлении специальной военной операции. Кадры боевой работы дроноводов опубликовало Минобороны РФ.

Командование ВСУ пыталось доставить на свои передовые позиции боеприпасы и продовольствие. Для этих целей использовались роботизированные платформы. Наша разведка вовремя обнаружила движение и передала координаты вражеских НРТК операторам ударных беспилотников. Расчеты FPV-дронов уничтожили все платформы вместе с перевозимым грузом.

Операторы FPV-беспилотников  круглосуточно ведут охоту на вражеские цели как в прифронтовой полосе, так и в глубине обороны противника. Поражение роботизированных комплексов существенно снижает логистические возможности неприятеля и затрудняет удержание им занимаемых позиций.

Ранее дроноводы подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили боевую бронированную машину Humvee, «Казак», а также 155-мм гаубицу М114 американского производства на Добропольском направлении СВО. Такие действия приносят подразделениям российской армии значительные оперативные преимущества.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #дроны #СВО #Дроноводы #добропольское направление
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