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В США задумались над возможностью покупки архипелага Чагос

Покупка не является приоритетным решением вопроса для Белого дома.
Глеб Владовский 07-06-2026 21:41
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Globallookpress

Вашингтон рассматривает возможность покупки у Маврикия расположенного в Индийском океане архипелага Чагос, на территории которого находится британо-американская база ВВС Диего-Гарсия. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Американские чиновники подготовили предложение обойти Лондон и заключить собственную сделку по получению контроля над Диего-Гарсиа - стратегически важной британо-американской военной базой, будущее которой остается неопределенным», - говорится в материале.

Отмечается, что покупка островов не является приоритетным решением для Белого дома. Кроме того, Вашингтон регулярно поднимает с Лондоном вопрос обеспечения будущего Диего-Гарсии. Кроме того, есть опасения, что передача островов Маврикию, который является союзником Китая, откроет двери для морского шпионажа.

Стратегическое положение Диего-Гарсии позволяет осуществлять, в том числе, круглосуточные полеты бомбардировщиков дальнего действия и наносить удары, например, по Ирану.

#в стране и мире #Белый дом #покупка #Маврикий #острова Чагос
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