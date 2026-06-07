В США задумались над возможностью покупки архипелага Чагос

Вашингтон рассматривает возможность покупки у Маврикия расположенного в Индийском океане архипелага Чагос, на территории которого находится британо-американская база ВВС Диего-Гарсия. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Американские чиновники подготовили предложение обойти Лондон и заключить собственную сделку по получению контроля над Диего-Гарсиа - стратегически важной британо-американской военной базой, будущее которой остается неопределенным», - говорится в материале.

Отмечается, что покупка островов не является приоритетным решением для Белого дома. Кроме того, Вашингтон регулярно поднимает с Лондоном вопрос обеспечения будущего Диего-Гарсии. Кроме того, есть опасения, что передача островов Маврикию, который является союзником Китая, откроет двери для морского шпионажа.

Стратегическое положение Диего-Гарсии позволяет осуществлять, в том числе, круглосуточные полеты бомбардировщиков дальнего действия и наносить удары, например, по Ирану.