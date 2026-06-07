Галибаф: удар ЦАХАЛ по Ливану делает базы Израиля и США законными целями

Удары Армии обороны Израиля по Ливану сделали военные базы ЦАХАЛ и США законными целями для иранских военных. Такое заявление сделал спикер Маджлиса (однопалатного парламента - Прим. ред.) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Морская блокада против иранского народа и зеленый свет, который сегодня США дали Израилю, превращают базы и активы США и ЦАХАЛ в регионе в законные цели. Руки наших вооруженных сил, как всегда, развязаны», - написал он в соцсетях.

Галибаф добавил, что действия США и Израиля показали, что они понимают только язык силы.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля атаковала объект шиитской организации «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута. По данным местных СМИ, пострадали несколько жилых домов.