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Галибаф: удар ЦАХАЛ по Ливану делает базы Израиля и США законными целями

Спикер Меджлиса заявил, что США и Израиль понимают только язык силы.
Глеб Владовский 07-06-2026 20:10
© Фото: Iranian Army Office Keystone Press Agency Globallookpress

Удары Армии обороны Израиля по Ливану сделали военные базы ЦАХАЛ и США законными целями для иранских военных. Такое заявление сделал спикер Маджлиса (однопалатного парламента - Прим. ред.) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Морская блокада против иранского народа и зеленый свет, который сегодня США дали Израилю, превращают базы и активы США и ЦАХАЛ в регионе в законные цели. Руки наших вооруженных сил, как всегда, развязаны», - написал он в соцсетях.

Галибаф добавил, что действия США и Израиля показали, что они понимают только язык силы.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля атаковала объект шиитской организации «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута. По данным местных СМИ, пострадали несколько жилых домов.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #Военные базы #ЦАХАЛ
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