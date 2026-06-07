Южный пригород Бейрута подвергся обстрелам со стороны Израиля

Армия обороны Израиля атаковала объект шиитской организации «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«В соответствии с директивой Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала штаб террористов в бейрутском районе Дахия», - говорится в публикации.

Отмечается, что атаку провели в ответ на обстрелы территории Израиля. Как сообщают местные СМИ, в результате ударов пострадали две квартиры в жилых домах в районе Тахвита-эль-Гадир.

Ранее сообщалось, что делегации Ливана и Израиля смогли договориться о начале режима прекращения огня. В свою очередь глава «Хезболлы» Наим Касем выразил несогласие с условиями перемирия.