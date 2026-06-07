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МИД Ирана: активы страны не являются военными трофеями США

Замглавы МИД Ирана призвал США и Израиль начать с себя, говоря про выплаты компенсаций за ущерб.
Глеб Владовский 07-06-2026 22:18
© Фото: Sha Dati XinHua Globallookpress

Активы Ирана не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гариб-Абади.

«Любая растрата, перемещение или передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Тегерана является новым международным нарушением и повлечет за собой ответственность США», - написал он в соцсетях.

Дипломат подчеркнул, что любое незаконное действие с активами Ирана повлечет за собой соразмерный ответ Тегерана. Говоря про выплаты за ущерб, он призвал США и Израиль начать с себя. Кроме того, Гариб-Абади заявил, что странам, участвовавшим в агрессии против Ирана, не полагается какая-либо компенсация.

Ранее спикер Маджлиса исламской республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что удары Армии обороны Израиля по Ливану сделали военные базы ЦАХАЛ и США законными целями для иранских военных.

#в стране и мире #сша #Иран #активы #военные трофеи
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