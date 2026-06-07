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Telegraph: Великобритания осталась без действующих атомных подлодок

В королевстве проблему эксплуатации подлодок скрывали десятилетиями.
Глеб Владовский 07-06-2026 21:00
© Фото: Stephan Schulz ZB Globallookpress

Все атомные подводные лодки ВМС Великобритании выведены из строя. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Все пять британских подводных лодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которую приняли на вооружение флота, еще не готова к развертыванию», - говорится в материале.

Собеседники издания отмечают, что эта ситуация заставляет Великобританию выглядеть «беззубой» в глазах России. Кроме того, проблему эксплуатации подлодок скрывали десятилетиями. Все знали, что это произойдет, но ее решение перекладывали на следующего ответственного человека.

Ранее сообщалось, что британский авианосец HMS Prince of Wales после учений НАТО в Северной Атлантике находится на ремонте в порту Норвегии. По данным газеты The Daily Mail, речь идет о технической проблеме корабля, связанной с гребным валом.

#в стране и мире #атомные подлодки #Великобритания #ВМС Британии
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