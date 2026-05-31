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Британский авианосец сломался после учений НАТО в Северной Атлантике

Ситуация с кораблем произошла на фоне неразрешенности вопроса увеличения финансирования оборонной сферы государства.
Андрей Юдин 06-06-2026 03:30
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Global Look Press

Британский авианосец HMS Prince of Wales после учений НАТО в Северной Атлантике находится на ремонте в порту Норвегии. Об этом сообщила газета The Daily Mail. В материале говорится, что речь идет о технической проблеме корабля, связанной с гребным валом.

«Последняя поломка самого мощного британского военного корабля стала самой позорной за всю его историю, поскольку он должен был принять участие в торжествах в честь Дональда Трампа (празднование 250-летия Декларации независимости США - прим. ред.)», - отмечает газета.

По словам источника издания, из-за низкого морального духа, вызванного малым финансированием обороны и задержкой с публикацией правительством Великобритании оборонного инвестиционного плана, HMS Prince of Wales застрял в норвежском фьорде. При этом осведомитель отмечает, что поломка вызвана проблемой, возникавшей ранее. Кроме того документ об поддержке бороной сферы должны опубликовать на следующей неделе, но вопрос о финансировании пакета мер до сих пор не решен.

В феврале 2024 года премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что направит в этом году авианосную группу с Prince of Wales как мощную демонстрацию верности евро-атлантической безопасности.

Кроме того, HMS Prince of Wales не смог доплыть до Америки из-за поломки в августе 2022 года. По информации The Telegraph, судно сломалось менее чем через сутки после отправления.

#в стране и мире #учения #НАТО #норвегия #Великобритания #Северная Атлантика
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