Россия не намерена создавать никаких угроз безопасности населения Молдавии, она уважает суверенитет республики. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно отвергаем обвинения молдавской стороны... и призываем молдавские власти перестать заниматься провокациями», - сказала Захарова.

Он призвала молдавские власти отказаться от «политики очернения» России. А также посоветовала Кишиневу «перестать дурить собственный народ».

По словам Захаровой, Россия решительно отвергает обвинения молдавской стороны о якобы причастности РФ к пролету неких БПЛА на территорию страны. Представитель МИД России отметила, что молдавское руководство уже вторую неделю «делится своими фобиями» про атаки якобы российских беспилотников.

Во вторник, 25 ноября, министерство обороны Молдавии заявило, что границу республики будто бы пересекли шесть беспилотников. По утверждениям молдавской стороны, это произошло в разное время и на разных участках границы. В молдавском военном ведомстве сообщили, что один из дронов якобы был обнаружен в населенном пункте Нижние Кугурешты Флорештского района на севере страны.

В связи с «инцидентом» министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла РФ в стране Олега Озерова для дачи объяснений. При этом в Минобороны России неоднократно отмечали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» Елизаветой Прониной прокомментировал одобрение правительством страны законопроекта о закрытии Русского дома в Кишиневе. Политик признался, что на заседании кабмина ожидали совсем других новостей, поскольку страна находится в тяжелом положении. Министры и депутаты ждали от нового премьера Александра Мунтяну решений об отмене санкций против России, закупке российского газа и других, однако вместо этого услышали о закрытии Русского дома.

До этого исполнительный секретарь исполкома политического блока «Победа» Марина Таубер рассказала, как отразятся результаты парламентских выборов на будущем Молдавии и Приднестровья. По ее словам, «западных кураторов» Молдова интересует с точки зрения географического положения. С каждым разом они все больше наглеют из-за своей безнаказанности. В результатах выборов были представлены нереальные цифры. Европейцы поощряют такое поведение, по словам политика, для них Молдавия как «подопытный кролик».