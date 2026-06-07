В РФС заявили, что не ожидали продления бана УЕФА и ФИФА

Отстранения российских клубов от участия в кубках УЕФА будет действовать до окончания спецоперации. Такое мнение выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Этот бан произошел из-за СВО, а конкретнее из-за невозможности обеспечить безопасность. На это ссылаются УЕФА и ФИФА. Поскольку СВО продолжается, решение будет действовать до тех пор, пока она не закончится», - сказал он в разговоре с «Чемпионатом».

Колосков также отметил, что никто не ожидал продления санкций на сезон - 2026/27 год.

Ранее сообщалось, что российские клубы не допущены до участия в еврокубках на следующий сезон. Отмечается, что Россия заняла в рейтинге 28 место и могла делегировать для участия в турнирах четыре клуба.