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В РФС заявили, что не ожидали продления бана УЕФА и ФИФА

Колосков заявил, что продление может действовать до конца специоперации.
Глеб Владовский 07-06-2026 17:25
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Отстранения российских клубов от участия в кубках УЕФА будет действовать до окончания спецоперации. Такое мнение выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Этот бан произошел из-за СВО, а конкретнее из-за невозможности обеспечить безопасность. На это ссылаются УЕФА и ФИФА. Поскольку СВО продолжается, решение будет действовать до тех пор, пока она не закончится», - сказал он в разговоре с «Чемпионатом».

Колосков также отметил, что никто не ожидал продления санкций на сезон - 2026/27 год.

Ранее сообщалось, что российские клубы не допущены до участия в еврокубках на следующий сезон. Отмечается, что Россия заняла в рейтинге 28 место и могла делегировать для участия в турнирах четыре клуба.

#санкции #FIFA #UEFA #РФС #Вячеслав Колосков
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