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Путин: европейские элиты провоцируют в мире хаос

Глава государства подчеркнул, что Европа втягивает в хаос новые страны.
Глеб Владовский 05-06-2026 16:31
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Европейские элиты провоцируют в мире хаос. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе», - подчеркнул он на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Российский лидер уточнил, что это происходит на фоне того, как мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Он напомнил, что энергетические рынки испытывают сильные потрясения.

Ранее Путин заявил, что западные спонсоры поставляют киевскому режиму множество дронов.

#в стране и мире #Владимир Путин #хаос #ПМЭФ-2026 #европейские элиты
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