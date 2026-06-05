Путин: европейские элиты провоцируют в мире хаос

Европейские элиты провоцируют в мире хаос. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе», - подчеркнул он на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Российский лидер уточнил, что это происходит на фоне того, как мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Он напомнил, что энергетические рынки испытывают сильные потрясения.

Ранее Путин заявил, что западные спонсоры поставляют киевскому режиму множество дронов.