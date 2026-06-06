Евродепутаты потребовали лишить Зеленского Европейского ордена за заслуги

Группа евродепутатов выступила с инициативой лишить главу киевского режима Владимира Зеленского Европейского ордена за заслуги - высшей гражданской награды в ЕС за прославление бандеровцев. Об этом сообщила депутат Анна Брылка.

«Невозможно примирить европейские ценности с прославлением геноцида и этнических чисток. Нельзя строить идентичность собственного государства и общества на таком чудовищном преступлении», - написал она в соцсетях.

Брылка также подчеркнула, что Зеленский не заслуживает ордена за присвоение воинской части ВСУ имя «Героев УПА*». Обращение с просьбой лишить украинского лидера награды направили председателю ЕП Роберте Метсоле.

Ранее сообщалось, что польские города Хелм и Пшемысль задумались о том, чтобы вернуть Украине полученные звания «городов-спасителей».

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.