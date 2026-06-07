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На Украине рухнул мост под весом 30-ти детей

Несколько подростков получили травмы разной степени тяжести, они госпитализированы.
Вероника Левшина 07-06-2026 14:36
© Фото: dsns_telegram, Telegram © Видео: dsns_telegram, Telegram

Деревянный настил через реку рухнул в Черновицкой области на Украине. В момент обрушения на нем находилось около 30 подростков. Об этом сообщил 360.ru, ссылаясь на региональное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время экскурсии в селе Виженка дети вышли на деревянный мост. Однако он не выдержал нагрузки. Предположительно, на нем находились от 20 до 30 подростков.

Несколько детей пострадали, у травм разная степень тяжести. Подростков госпитализировали, на место выехали спасатели.

Специалисты отметили, что инцидент произошел из-за большого количества людей, собравшихся на мосту одновременно.

Ранее в севастопольской школе №13 обрушился балкон, из-за чего девять детей пострадали. Травмы получили шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет.

#обрушение #дети #Украина #мост #пострадавшие #подростки
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