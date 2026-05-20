В Севастополе уточнили количество пострадавших при обрушении балкона в школе

При обрушении балкона в севастопольской школе №13 пострадали девять подростков. Данные уточнил губернатор города Михаил Развожаев.

«По уточненным данным, в школе №13, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей - это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники», - написал он в своем канале в МАХ.

По информации Развожаева, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести.

Ранее Развожаев рассказал «Звезде» о том, что у балкона изначально были иные функции и он проходил косметический ремонт. Глава города пообещал разобраться с причинами обрушения.

Капитальный ремонт учебного заведения был проведен в 2025 году. Инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура.