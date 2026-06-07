Тренер Янчук предрек Мирре Андреевой лидерство в мировом теннисе

Победа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» стала закономерным итогом ее уверенной игры и высокого уровня мастерства. Такое мнение высказал заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в комментарии 360.ru.

По словам специалиста, несмотря на непростое начало матча, россиянка быстро сумела перехватить инициативу и полностью контролировала ход встречи после середины первого сета.

«Можно сказать, она перебила и переиграла, что под конец у соперницы опустились руки», - заявил Янчук.

Тренер отметил, что Андреева превосходила свою польскую соперницу по качеству игры, лучше подавала и эффективнее действовала в розыгрышах, завершая атаки результативными ударами.

Янчук также оценил перспективы молодой теннисистки на других турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне. По его мнению, делать однозначные прогнозы в спорте невозможно, однако россиянка имеет реальные шансы на успешное выступление на крупнейших соревнованиях. При этом специалист считает, что наиболее благоприятные перспективы для Андреевой связаны с Открытым чемпионатом США, где ,бетонное покрытие больше соответствует ее игровому стилю.

«Самая реальная перспектива, что в ближайшие год-два Мирра Андреева может стать лидером мирового тенниса», - подчеркнул собеседник издания.

«Ролан Гаррос» - один из четырех турниров «Большого шлема» и крупнейшее соревнование на грунтовом покрытии. Женский финал турнира 6 июня завершился победой Мирры Андреевой со счетам 2:0 по сетам. В начале встречи россиянка уступала инициативу своей сопернице из Польши, однако быстро сумела переломить ход игры. После этого Андреева стала действовать значительно увереннее, агрессивно атаковала и чаще выигрывала затяжные розыгрыши.

Во втором сете россиянка полностью контролировала происходящее на корте. В результате ей удалось довести матч до победы и завоевать первый в карьере титул «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева считается одной из самых ярких молодых звезд мирового тенниса. Россиянка стремительно ворвалась в элиту WTA еще в подростковом возрасте, регулярно обыгрывая соперниц из первой десятки мирового рейтинга. Победа на «Ролан Гаррос» стала одним из главных достижений в ее карьере и позволила укрепить позиции среди ведущих теннисисток планеты.