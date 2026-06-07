МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тренер Янчук предрек Мирре Андреевой лидерство в мировом теннисе

Заслуженный тренер России считает, что Андреева способна в ближайшие годы выйти на первое место в мировом рейтинге.
Анна Касаткина 07-06-2026 13:46
© Фото: Michael Baucher, Keystone Press Agency, Global Look Press

Победа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» стала закономерным итогом ее уверенной игры и высокого уровня мастерства. Такое мнение высказал заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в комментарии 360.ru.

По словам специалиста, несмотря на непростое начало матча, россиянка быстро сумела перехватить инициативу и полностью контролировала ход встречи после середины первого сета.

«Можно сказать, она перебила и переиграла, что под конец у соперницы опустились руки», - заявил Янчук.

Тренер отметил, что Андреева превосходила свою польскую соперницу по качеству игры, лучше подавала и эффективнее действовала в розыгрышах, завершая атаки результативными ударами.

Янчук также оценил перспективы молодой теннисистки на других турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне. По его мнению, делать однозначные прогнозы в спорте невозможно, однако россиянка имеет реальные шансы на успешное выступление на крупнейших соревнованиях. При этом специалист считает, что наиболее благоприятные перспективы для Андреевой связаны с Открытым чемпионатом США, где ,бетонное покрытие больше соответствует ее игровому стилю.

«Самая реальная перспектива, что в ближайшие год-два Мирра Андреева может стать лидером мирового тенниса», - подчеркнул собеседник издания.

«Ролан Гаррос» - один из четырех турниров «Большого шлема» и крупнейшее соревнование на грунтовом покрытии. Женский финал турнира 6 июня завершился победой Мирры Андреевой со счетам 2:0 по сетам. В начале встречи россиянка уступала инициативу своей сопернице из Польши, однако быстро сумела переломить ход игры. После этого Андреева стала действовать значительно увереннее, агрессивно атаковала и чаще выигрывала затяжные розыгрыши.

Во втором сете россиянка полностью контролировала происходящее на корте. В результате ей удалось довести матч до победы и завоевать первый в карьере титул «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева считается одной из самых ярких молодых звезд мирового тенниса. Россиянка стремительно ворвалась в элиту WTA еще в подростковом возрасте, регулярно обыгрывая соперниц из первой десятки мирового рейтинга. Победа на «Ролан Гаррос» стала одним из главных достижений в ее карьере и позволила укрепить позиции среди ведущих теннисисток планеты.

#Спорт #Победа #теннис #ролан гаррос #мирра андреева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 