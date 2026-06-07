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Россиянам рассказали о досрочных выплатах пенсий из-за длинных выходных

Получателям, чьи выплаты приходятся на праздничные и выходные дни, деньги перечислят заранее в автоматическом режиме.
Анна Касаткина 07-06-2026 18:12
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Россияне, которые получают пенсии в даты, совпадающие с праздничными и выходными днями июня, получат выплаты раньше установленного графика. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, в связи с празднованием Дня России и последующими выходными корректировка графика будет произведена автоматически. Для пенсионеров, которым выплаты должны были поступить 12, 13 или 14 июня, перечисление средств произойдет 11 июня.

«Заявлений в Социальный фонд при этом подавать не требуется», - отметил Говырин в беседе с RT.

Изменения коснутся и последующих июньских выходных. Пенсии, запланированные на 20 и 21 июня, будут перечислены 19 июня, а выплаты, приходящиеся на 27 и 28 июня, поступят 26 июня. Парламентарий уточнил, что досрочное зачисление связано исключительно с календарем праздничных и выходных дней и не влияет на размер выплат.

Социальный фонд России регулярно корректирует график перечисления пенсий и социальных выплат, если дата их получения совпадает с нерабочими праздничными днями или выходными. В таких случаях средства обычно поступают заранее, чтобы граждане не сталкивались с задержками.

День России ежегодно отмечается 12 июня и является официальным нерабочим праздничным днем. В 2026 году праздник выпадает на пятницу, что формирует трехдневный период выходных с 12 по 14 июня.

Ранее стало известно, что в России с 1 августа накопительную пенсию повысят на 17,3%.

#день россии #Пенсии #выходные #выплата
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