В России накопительную пенсию повысят на 17,3% с 1 августа

Социальный фонд России проиндексирует накопительные пенсии на 17,3% с 1 августа. Об этом сообщили на официальном сайте Пенсионного фонда.

Такой коэффициент рассчитан исходя из итогов инвестирования пенсионных накоплений, где по результатам прошлого года доход от их размещения более чем в три раза превысил инфляцию (5,6%). Перерасчет специалисты фонда проведут автоматически и без дополнительных заявлений. Повышение затронет выплаты примерно 136 тысяч человек.



Увеличение также получат три категории граждан - это участники программы софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на будущую пенсию, а также те, кто копил самостоятельно вне рамок софинансирования. У них прибавка будет еще выше - 19,3%. По предварительным подсчетам, это коснется 37,3 тысячи человек, а общая сумма средств на перерасчет составит 8,5 млрд рублей.



Сейчас средняя накопительная пенсия составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, а для получателей срочной выплаты, то есть тех, кто формировал накопления добровольно, средняя сумма составляет 3 000 рублей. Индексация проводится ежегодно с 1 августа при положительном доходе от инвестирования.



Ранее сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ Игорь Мурог рассказал россиянам о возможности повысить количество своих пенсионных баллов, чтобы увеличить будущие выплаты. Он отметил, что важным фактором начисления пенсионных баллов является официальное трудоустройство с «белой» заработной платой.







