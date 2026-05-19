МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России накопительную пенсию повысят на 17,3% с 1 августа

Увеличение получат еще три категории граждан - это участники программы софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на будущую пенсию, а также те, кто копил самостоятельно вне рамок софинансирования.
Дарья Неяскина 19-05-2026 12:51
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Global Look Press

Социальный фонд России проиндексирует накопительные пенсии на 17,3% с 1 августа. Об этом сообщили на официальном сайте Пенсионного фонда.

Такой коэффициент рассчитан исходя из итогов инвестирования пенсионных накоплений, где по результатам прошлого года доход от их размещения более чем в три раза превысил инфляцию (5,6%). Перерасчет специалисты фонда проведут автоматически и без дополнительных заявлений. Повышение затронет выплаты примерно 136 тысяч человек.

Увеличение также получат три категории граждан - это участники программы софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на будущую пенсию, а также те, кто копил самостоятельно вне рамок софинансирования. У них прибавка будет еще выше - 19,3%. По предварительным подсчетам, это коснется 37,3 тысячи человек, а общая сумма средств на перерасчет составит 8,5 млрд рублей.

Сейчас средняя накопительная пенсия составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, а для получателей срочной выплаты, то есть тех, кто формировал накопления добровольно, средняя сумма составляет 3 000 рублей. Индексация проводится ежегодно с 1 августа при положительном доходе от инвестирования. 

Ранее сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ Игорь Мурог рассказал россиянам о возможности повысить количество своих пенсионных баллов, чтобы увеличить будущие выплаты. Он отметил, что важным фактором начисления пенсионных баллов является официальное трудоустройство с «белой» заработной платой.




#в стране и мире #пенсия #накопительная пенсия #социальный фонд россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 