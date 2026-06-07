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ВКС России сбросили авиабомбу ФАБ-500 на позиции ВСУ

Вражеские цели поражены в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, а также Щурово и Суханово Херсонской области.
07-06-2026 10:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи ВКС России уничтожили пункты временной дислокации украинских боевиков и управления беспилотниками в районе населенных пунктов Днепропетровской и Херсонской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ. Вражеские цели выявила разведка.

«Были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», - сообщили в оборонном ведомстве.

Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение обозначенных целей. А именно: пункта управления дронами 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Новопавловки Днепропетровской области, пункта временной дислокации боевиков киевского режима из 63-й отдельной механизированной бригады в районе Щурово, а также вражеских подразделений из состава 121-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Суханово Херсонской области.

Не менее успешно действуют операторы ударных дронов группировки войск «Восток», которые уничтожили живую силу противника в Запорожской области. Разведка там ведется круглосуточно. В ходе воздушного патрулирования оператор БПЛА заметил попытки передвижения ВСУ и оперативно передал координаты операторам FPV-дронов. Противник был ликвидирован, а его попытка перегруппироваться сорвана.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #ВС РФ #ВСУ #фаб-500 #FPV-дрон
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