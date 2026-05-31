В США задержали и более семи часов допрашивали футболиста из сборной Ирака

Нападающий сборной Ирака по футболу Аймен Хусейн подвергся длительным допросам в одном из американских аэропортов. Об этом сообщает aif.ru.

Согласно имеющейся информации, игрока национальной команды ближневосточной республики задержали в Чикаго, куда он прибыл на Чемпионат мира 2026. Предварительно, сотрудники пограничного контроля приняли спортсмена за другого человека.

Отмечается, что коллеги по сборной пытались договориться с правоохранительными органами, чтобы добиться освобождения Хусейна, однако попытки не увенчались успехом и команде пришлось покинуть аэропорт без него. В результате, Аймена продержали в комнате для допросов более семи часов, после чего он был освобожден и направлен в расположение сборной.

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