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В США задержали и более семи часов допрашивали футболиста из сборной Ирака

Отмечается, что сотрудники пограничного контроля перепутали спортсмена с другим выходцем из ближневосточной республики.
Тимур Юсупов 07-06-2026 01:10
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Нападающий сборной Ирака по футболу Аймен Хусейн подвергся длительным допросам в одном из американских аэропортов. Об этом сообщает aif.ru.

Согласно имеющейся информации, игрока национальной команды ближневосточной республики задержали в Чикаго, куда он прибыл на Чемпионат мира 2026. Предварительно, сотрудники пограничного контроля приняли спортсмена за другого человека.

Отмечается, что коллеги по сборной пытались договориться с правоохранительными органами, чтобы добиться освобождения Хусейна, однако попытки не увенчались успехом и команде пришлось покинуть аэропорт без него. В результате, Аймена продержали в комнате для допросов более семи часов, после чего он был освобожден и направлен в расположение сборной.

Ранее сообщалось, что в Грузии задержали гражданку России, по запросу США находившуюся в розыске Интерпола. По словам адвоката женщины, она не знала о возбужденном против нее уголовном деле.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #сша #Ирак #чемпионат мира по футболу
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