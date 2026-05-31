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В Грузии задержали находившуюся в розыске Интерпола россиянку

По словам адвоката женщины, она не знала о возбужденном против нее уголовном деле.
Тимур Юсупов 06-06-2026 04:18
© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости

В Грузии задержали гражданку России, по запросу США находившуюся в розыске Интерпола. Как сообщает 360.ru, в момент ареста россиянка находилась в международном аэропорту Тбилиси.

Согласно имеющейся информации, женщину подозревают в торговле санкционными товарами.

«Задержана одна женщина, находившаяся в розыске по линии Интерпола. Она является гражданкой России. У американской стороны имеются вопросы в связи с импортом и экспортом санкционной продукции, в отношении нее начато расследование», - заявил адвокат россиянки Бека Немсицверидзе.

Юрист отметил, что его подзащитная не знала о возбужденном против нее уголовном деле и посетила Грузию с туристическими целями. Сейчас она находится в предэкстрадиционном заключении, ожидая отправки в США.

Ранее сообщалось, что митрополит Русской православной церкви Иларион (Алфеев), ранее задержанный в Чехии, прибыл в Россию. Священника и его водителя освободили из-под стражи, обвинения им не были предъявлены, обоих отпустили без каких-либо ограничений.

#Россия #в стране и мире #сша #Грузия #Задержание #граждане рф #Интерпол
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