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NBC: Пентагон повысил до критического уровня угрозу шпионажа со стороны Израиля

Израильские спецслужбы активизировали прослушку обсуждений в администрации Трампа о ситуации на Ближнем Востоке.
Дима Иванов 06-06-2026 11:28
© Фото: Maayan ToafIsrael Gpo, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля до высшего - «критического». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американских чиновников.

Разведывательное управление Пентагона распространило внутреннюю оценку, в которой подняло уровень угрозы для Израиля до максимального. Документ занимает семь страниц и содержит специальную таблицу.

В документе подробно указаны конкретные инциденты и зафиксировано, что возможности Израиля по проведению человеческого шпионажа и технического сбора информации достигли «критического уровня».

По информации источников, Пентагон особенно обеспокоен тем, что Израиль активизировал усилия по сбору данных о внутренних обсуждениях в администрации Дональда Трампа относительно дальнейших действий на Ближнем Востоке, в частности по Ирану.

В связи с этим американские ведомства рекомендуют сотрудникам принимать дополнительные меры предосторожности при поездках в Израиль. При этом отмечается, что на обмен данными это не повлияло.

Ранее стало известно, что иранская армия восстанавливается быстрее, чем предполагала американская разведка.

#в стране и мире #сша #Пентагон #Ближний Восток #Израиль #Иран
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