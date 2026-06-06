NBC: Пентагон повысил до критического уровня угрозу шпионажа со стороны Израиля

Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля до высшего - «критического». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американских чиновников.

Разведывательное управление Пентагона распространило внутреннюю оценку, в которой подняло уровень угрозы для Израиля до максимального. Документ занимает семь страниц и содержит специальную таблицу.

В документе подробно указаны конкретные инциденты и зафиксировано, что возможности Израиля по проведению человеческого шпионажа и технического сбора информации достигли «критического уровня».

По информации источников, Пентагон особенно обеспокоен тем, что Израиль активизировал усилия по сбору данных о внутренних обсуждениях в администрации Дональда Трампа относительно дальнейших действий на Ближнем Востоке, в частности по Ирану.

В связи с этим американские ведомства рекомендуют сотрудникам принимать дополнительные меры предосторожности при поездках в Израиль. При этом отмечается, что на обмен данными это не повлияло.

Ранее стало известно, что иранская армия восстанавливается быстрее, чем предполагала американская разведка.