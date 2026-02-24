МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроновод пленил восемь боевиков ВСУ, окопавшихся рядом со свинофермой

Российский оператор беспилотника подманил солдат противника на еду, подкрепив предложение о сдаче доставленным при помощи дрона обедом.
24-02-2026 11:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский боец в одиночку взял в плен восьмерых солдат ВСУ во время боев в районе города Димитров в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Игорь Бойко на видео, опубликованном Минобороны России.

«Дроном засекли Андрея... В итоге нас взял в плен один человек - всех восьмерых», - сказал он.

По словам пленного, он был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования прямо возле дома, когда выгуливал собаку. После отправки в учебный центр новобранцев привлекали к хозяйственным работам - строительству и ремонту техники - и полноценной подготовки они не получили.

Позднее подразделение перебросили под Димитров, где позиции располагались рядом со свинофермой. Во время обстрела артиллерией и атаки беспилотника украинская сторона понесла потери в личном составе.

«Прилетел дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как это сделать. Потом пришла посылка нам - обед», - рассказал Бойко.

В итоге российский военнослужащий сумел взять в плен сразу восьмерых человек.

Бойко также высказал мнение о политическом руководстве Украины, заявив, что, по его убеждению, власти страны не стремятся к мирным договоренностям.

Другой пленный украинский солдат, Денис Коляденко, на видео Минобороны России рассказал, как военнослужащие ВСУ добровольно сдались в плен на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #пленные #свиноферма #Димитров
