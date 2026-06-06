МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отбыл из Роттердама

Корабль направился на Шпицберген, откуда совершит с новыми пассажирами круиз по Арктике.
Андрей Юдин 06-06-2026 23:56
© Фото: Shao Haijun, XinHua, Global Look Press

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка крысиной лихорадки (хантавируса), отплыл из порта Роттердама в субботу вечером. В нидерландскую гавань корабль прибыл 18 мая для дезинфекции и прохождения экипажем карантина.

«В течение нескольких дней в Европорте был построен «карантинный поселок» на безопасном расстоянии от жилых районов и без риска для окружающей среды, оборудованный полосами для тестирования», - сообщили официальные представители порта Роттердама.

По прибытии 27 человек на борту прошли тестирование на хантавирус. Среди моряков не было выявлено заражения заболеванием. После их поместили в карантин, а на судне были проведены исследования мышиной лихорадки и дезинфекция.

В заявлении отмечается, что сейчас лайнер направляется на Шпицберген. Оттуда он заберет пассажиров и совершит круиз по Арктике.

Ранее на судне произошла вспышка хантавируса, когда оно направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Трое человек погибло от заболевания. После Испания решила принять MV Hondius в порту на Канарских островах для обследования пассажиров и экипажа. По прибытии 10 мая в испанский порт пассажиры покинули лайнер, а он направился в Роттердам.

#в стране и мире #роттердам #лайнер #нидерланды #хантавирус #MV Hondius
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 