Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отбыл из Роттердама

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка крысиной лихорадки (хантавируса), отплыл из порта Роттердама в субботу вечером. В нидерландскую гавань корабль прибыл 18 мая для дезинфекции и прохождения экипажем карантина.

«В течение нескольких дней в Европорте был построен «карантинный поселок» на безопасном расстоянии от жилых районов и без риска для окружающей среды, оборудованный полосами для тестирования», - сообщили официальные представители порта Роттердама.

По прибытии 27 человек на борту прошли тестирование на хантавирус. Среди моряков не было выявлено заражения заболеванием. После их поместили в карантин, а на судне были проведены исследования мышиной лихорадки и дезинфекция.

В заявлении отмечается, что сейчас лайнер направляется на Шпицберген. Оттуда он заберет пассажиров и совершит круиз по Арктике.

Ранее на судне произошла вспышка хантавируса, когда оно направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Трое человек погибло от заболевания. После Испания решила принять MV Hondius в порту на Канарских островах для обследования пассажиров и экипажа. По прибытии 10 мая в испанский порт пассажиры покинули лайнер, а он направился в Роттердам.