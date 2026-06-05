Важнейшая задача государства: на ПМЭФ обсудили реабилитацию ветеранов СВО

Участник Петербургского экономического форума Виталий Назимов заслуживает особого внимания. Будучи санинструктором разведроты в зоне СВО, он спас жизни десятков товарищей десантников, пока при штурме Часова Яра не получил тяжелейшее ранение. Теперь же он сразу с тремя высокотехнологичными протезами учится, работает и помогает другим.

«У меня ампутация трех конечностей. Я получил ранение во время выполнения боевых задач по эвакуации раненых с передка еще больше года назад», - поделился ветеран.

Сегодня Виталий впервые стал еще и модератором сессии актуальной технологии комплексной реабилитации ветеранов, где обсудили все аспекты восстановления военнослужащих после ранений.

«Поддержка, которую сейчас оказывает государство, просто беспрецедентна и не идет ни в какое сравнение с той ситуацией, в которой оказывались ветераны после локальных конфликтов типа афганской, чеченской кампании. Сейчас ветерана, даже если он будет сопротивляться и не хотеть выздоравливать, двигаться вперед, трудоустраиваться - его все равно будут вытаскивать», - поделился защитник Родины.

Статс-секретарь, заместитель министра обороны и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что ветераны СВО уже стали отдельной социальной категорией, а оказание помощи им - важнейшей задачей государства. Но совершенствование системы должно продолжаться.

«Во-первых, переход государственного управления из реактивного реагирования, то есть непосредственно решения тех проблем, которые возникают здесь и сейчас, на проактивное. То есть это стратегирование, это вооружение, выстраивание и просчет тех рисков, которые есть, и настройка нашей работы именно как института власти, института государства непосредственно уже с опережением. А второе это налаживание межведомственного взаимодействия. Только при этом условии нам возможно как раз эффективно решать и быстро решать те вопросы, которые перед нами стоят», - высказалась общественный деятель.



Участниками дискуссии стали также медики и ученые, представители Минпромторга и Министерства труда и социальной защиты.

«Мы благодарны Министерству обороны, что нам удалось с первых дней наладить такое эффективное межведомственное взаимодействие, когда ребята даже не вынуждены потом заниматься вопросами подачи документов. Теперь они, продолжая военную службу, либо демобилизовываясь и уходя в гражданскую жизнь, имеют все необходимые программы и могут реализовать свои права в социальном блоке», - заявил заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина.

Помимо социальной помощи и медицинской реабилитации, не менее важна и моральная поддержка наших героев. Ее обсудили на сессии «Духовные ценности и единство как основа мирной жизни». Фонд «Защитники Отечества» сотрудничает со всеми основными конфессиями России.

«Объединив всех нас, мы можем строить мир на основе взаимоуважения, на основе традиционных ценностей, на основах милосердия, добра, любви. И, наверное, это основные постулаты, на которые мы должны с вами вместе сейчас опираться. Наверное, даже сейчас, как никогда», - считает Цивилева.

На площадке Петербургского экономического форума был подписан целый ряд важнейших соглашений. Так, к примеру, теперь «Защитники Отечества» будут работать вместе с фондом «Инносоциум». Они займутся вопросами развития социальной интеграции ветеранов и инклюзивной среды.

Также Анна Цивилева подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Аэрофлот, чтобы закрепить взаимодействие в области профессиональной адаптации и реинтеграции ветеранов, а также с холдингом МТС Медиа для создания совместных медиапроектов и информирования героев СВО и членов их семей о доступных мерах поддержки.

«В Министерстве обороны выстраивается направление «Медицина будущего». Министр дал нам четкое распоряжение и сроки, когда мы должны внедрить это. Безусловно, без такой синергии взаимодействия мы не сможем работать. Поэтому мы сейчас активно взаимодействуем и с ФМБА, и с Министерством здравоохранения, и с Министерством науки и образования. И вот наши соглашения как раз направлены для реализации этих поставленных задач», - объяснила руководитель фонда.

Только сообща, объединив усилия государственных структур, общественных организаций и частных компаний возможно достичь важнейшей цели - чтобы ветераны спецопераций и как можно быстрее и успешнее возвращались к активной мирной жизни.

Также на форуме было объявлено, что участники СВО смогут получить господдержку в рамках программы ПСБ «Новое звание - предприниматель». Тому, кто прошел обучение и определился с видом бизнеса, доступен социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности. Единовременная выплата при его заключении составляет до 350 000 рублей.