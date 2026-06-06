Россия обсуждает отмену виз с четырьмя странами

Россия обсуждает с четырьмя странами введение безвизового режима. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Этот вопрос рассматривают Малайзия, Индонезия, Бахрейн и Кувейт. Также ведутся переговоры о возможной отмене доукментов на въезд для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама.

«Он будет установлен по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», - объяснил Чернышенко.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения виз для российских туристов.

Напомним, в прошлом году Россия ввела безвизовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.