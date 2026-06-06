МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия обсуждает отмену виз с четырьмя странами

Этот вопрос рассматривают Малайзия, Индонезия, Бахрейн и Кувейт.
Вероника Левшина 06-06-2026 08:39
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Россия обсуждает с четырьмя странами введение безвизового режима. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Этот вопрос рассматривают Малайзия, Индонезия, Бахрейн и Кувейт. Также ведутся переговоры о возможной отмене доукментов на въезд для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама.

«Он будет установлен по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», - объяснил Чернышенко.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения виз для российских туристов.

Напомним, в прошлом году Россия ввела безвизовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

#Россия #малайзия #Виза #безвизовый режим #Бахрейн #Туристы #Кувейт #индонезия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 