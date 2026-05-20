Китай продлил действие безвизового режима с Россией

Путин подчеркнул, что безвиз способствует в том числе культурным и научным обменам.
Глеб Владовский 20-05-2026 10:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Китай принял решение о продлении действия безвизового режима с Россией. Об этом сообщили в МИД КНР.

«Китай принял решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года... Китайская сторона готова совместно с российской продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран», - заявил на брифинге официальный представитель ведомства Го Цзякунь.

Также сообщается, что в ходе выступления по итогам российско-китайских переговоров президент РФ Владимир Путин заявил, что туризм между двумя странами развивается именно благодаря безвизу. Кроме того, активизировались культурные, научные и молодежные обмены.

Ранее российский лидер заявил, что отношения между Москвой и Пекином являются образцовыми. Они не зависят от текущей мировой конъюнктуры.

#Китай #Россия #безвизовый режим #Туристы #мид кнр #продление режима
