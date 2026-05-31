Ми-28НМ разнес замаскированный опорник ВСУ в зоне спецоперации

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа ударного вертолета Ми-28НМ, который нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава и укреплений противника. Объекты неприятеля были тщательно замаскированы.

Выйдя на цель, вертолет нанес удар многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по координатам опорного пункта. После атаки экипаж вернулся на аэродром базирования. Разведка доложила об успешном поражении цели.

Ранее в российском оборонном ведомстве поделились кадрами того, как экипажи транспортно-боевых вертолетов Ка-29 морской авиации Тихоокеанского флота провели летно-тактические учения на Камчатке, в ходе которых было отработано уничтожение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.