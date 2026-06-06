ЦБ изменит официальный порядок расчета курса евро к рублю

ЦБ с 8 июня изменит официальный порядок расчета курса евро к рублю. Как пишет издание Life.ru, теперь он будет определяться по состоянию на 15:30 текущего рабочего дня по московскому времени.

Как отметили в Банке России, регуляция курса зависит от отношения к рублю и евро доллара США. Данные берутся у Европейского центрального банка на тот же момент времени.

Уточняется, что порядок расчета доллара к рублю затронут не будет. Он, как и раньше, продолжит формироваться на основании отчетности кредитных организаций о межбанковских конверсионным операциям на внебиржевом валютном рынке.

Согласно заявлению Центробанка, решение о смене подхода обуславливается намерением сделать расчет курса евро более привязанным к актуальной рыночной картине в течение дня.

Ранее в Центробанке заявили, что Mastercard и Visa должны постепенно исчезнуть. По словам директора департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Аллы Бакиной, зарубежные карты уйдут с российского рынка, так как они не выполняют взятый на себя ранее функционал.