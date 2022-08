В стране и мире The Telegraph: новейший авианосец Британии не смог доплыть до США, сломавшись около берега Марина Крижановская Указывается, что авианосец стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов провел в море всего 87 дней из первых двух лет службы, столкнувшись с «экстренной механической проблемой». © Фото: Kenny Smith, OGL v1.0, Wikimedia Читайте нас на: По сообщениям британской прессы, новейший авианосец Королевского флота HMS Prince of Wales не смог отплыть дальше берегов Соединенного Королевства. Отмечается, что судно сломалось менее чем через сутки после отправления. Об этом пишет газета The Telegraph. «Авианосец Королевского флота HMS Prince of Wales вышел из строя менее чем через 24 часа после того, как отправился в "знаковую миссию" в США», - приводит информацию издание. Также указывается, что 900-футовое судно осталось стоять на якоре у юго-востока острова Уайт вечером 28 августа после того, как столкнулось с «экстренной механической проблемой». Приводятся сведения, что стоимость «Принца Уэльского» оценивается в три миллиарда фунтов стерлингов. Данный авианосец был введен в эксплуатацию в 2019 году. «Но сейчас военный корабль стоит на якоре после технической неисправности - последней неудачи для авианосца, который провел в море всего 87 дней из первых двух лет службы», - добавили в газете. Немногим ранее другая британская газета - The Times - сообщала, что к концу года у страны закончатся ресурсы для поддержки Украины. Отмечается, что новому премьер-министру Британии нужно будет решить, стоит ли тратить на поддержку Украины «миллиарды фунтов стерлингов» в то время, когда финансы страны находятся в неустойчивой ситуации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика