США перехватили 129 кораблей за время блокады Ормузского пролива

Более 120 кораблей перехватили военно-морские силы США во время блокады Ормузского пролива. Об этом сообщили представители Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«Американские силы перенаправили 129 коммерческих судов и шесть вывели из строя в рамках обеспечения режима санкций», - говорится в сообщении.

В четверг CENTCOM отметил, что 36 судов, которые оказывают гуманитарную помощь были пропущены через блокаду.

Ранее Fars сообщал, что иранский танкер смог преодолеть блокаду США. Корабль прошел американскую блокаду без опознавательных знаков. Кроме того, два танкера с СПГ и нефтью, Fuwairit и Eagle Verona, тоже преодолели Ормузский залив. Они направлялись в порты Пакистана и Китая.

В начале июня The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что ВМС США помогли преодолеть Ормузский пролив 70 кораблям. При проходе через Ормузский пролив коммерческие суда отключали транспондеры.