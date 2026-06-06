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La Repubblica: между Мелони и лидерами стран ЕС наметился спор из-за Украины

Рим продолжает выступать против отправки войск на Украину и считает необходимым участие США в переговорах с Россией.
Глеб Владовский 06-06-2026 21:06
© Фото: Riccardo De Luca Agf Globallookpress

Украина стала причиной разногласий между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и лидерами стран Европы. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, все началось с саммита ЕС - Западные Балканы, который прошел 4 и 5 июня в черногорском городе Тиват.

«Саммит ЕС начался в четверг вечером с ужина лидеров и широкой дискуссии не только по Балканам, но и по Украине, учитывая приглашение Зеленского Путину на переговоры... Саммит продолжился вчера утром», - говорится в материале.

Официально, в этот день Мелони не успела прибыть из-за  церемониальных мероприятий на родине. Кроме того, издание напомнило позицию Рима, которая заключается в нежелании отправлять войска на Украину. В правительственном аппарате также отмечали, что без США добиться договоренностей с Москвой не получится даже при всех усилиях «англо-франко-немецкой тройки».  

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не нужно делать поспешные выводы из-за «открытого письма» главы киевского режима Владимира Зеленского Путину. 

#в стране и мире #Украина #италия #евросоюз #разногласия #Джорджа Мелони
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