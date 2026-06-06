В Брянской области четверо детей пострадали от атаки украинских дронов

Украинские боевики атаковали с помощью дронов автомобиль в Брянской области, пострадали четверо детей. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

«В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них - дети», - написал он в соцсетях.

Ковальчук также добавил, что пострадавших оперативно госпитализировали в местные медучреждения. Им оказывают медпомощь.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников.