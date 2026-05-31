Три человека ранены после атаки вражеских дронов на Петербург

Средства ПВО отбили атаку вражеских беспилотников в Санкт-Петербурге. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«Российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба», - написал Беглов.

Три человека пострадали в результате атаки, однако они получили травмы легкой тяжести, поэтому выписаны домой.

Напомним, сегодня утром Петербург подвергся масштабной атаке украинских дронов. Обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Беглов призвал петербуржцев не выходить из дома.