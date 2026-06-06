В Петербурге арестовали иностранца за попытку вступить в ВСУ

В Санкт-Петербурге задержали иностранца, пытавшегося вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Урбано, находясь за пределами территории РФ, будучи гражданином Республики Колумбия... совершил покушение на участие в качестве наемника в Специальной военной операции на стороне ВСУ», - говорится в заявлении.
Отмечается, что иностранца задержал сотрудник отдела дознания Пулковской таможни 12 марта, а 5 июня ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Наемничество». Кроме того, ранее его обвиняли в контрабанде запрещенных веществ.
В настоящее время иностранца заключили под стражу на срок до 3 августа.
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