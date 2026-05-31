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Кафельников назвал победу Андреевой значимой для российского тенниса

По словам теннисиста, Андреева станет достойным продолжением российских достижений на корте.
Глеб Владовский 06-06-2026 18:51
© Фото: Wu Huiwo XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Победа россиянки Мирры Андреевой в финале турнира «Ролан Гаррос» стала значимой для российского тенниса. Своими впечатлениями поделился со «Звездой» теннисист Евгений Кафельников.

«Начало немножко было нервозным. Это, в принципе, понятно, поскольку (для Мирры - Прим. ред.) первый финал. Но потом она взяла себя в руки и с конца первого сета и весь второй отыграла должным образом... Она завоевала очень-очень нужный и важный титул», - отметил спортсмен.

Кафельников также подчеркнул, что Андреева может стать достойным продолжением российских достижений в теннисе.

Ранее теннисист Андрей Ольховский назвал феноменальным результатом победу россиянки в финале турнира «Ролан Гаррос».

Напомним, Андреева одолела Майю Хвалиньску из Польши со счетом 2:0 по сетам.

#Победа #финал #наш эксклюзив #теннис #ролан гаррос #мирра андреева
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