Кафельников назвал победу Андреевой значимой для российского тенниса

Победа россиянки Мирры Андреевой в финале турнира «Ролан Гаррос» стала значимой для российского тенниса. Своими впечатлениями поделился со «Звездой» теннисист Евгений Кафельников.

«Начало немножко было нервозным. Это, в принципе, понятно, поскольку (для Мирры - Прим. ред.) первый финал. Но потом она взяла себя в руки и с конца первого сета и весь второй отыграла должным образом... Она завоевала очень-очень нужный и важный титул», - отметил спортсмен.

Кафельников также подчеркнул, что Андреева может стать достойным продолжением российских достижений в теннисе.

Ранее теннисист Андрей Ольховский назвал феноменальным результатом победу россиянки в финале турнира «Ролан Гаррос».

Напомним, Андреева одолела Майю Хвалиньску из Польши со счетом 2:0 по сетам.