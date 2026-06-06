«Феноменальный результат»: теннисист Ольховский о победе Андреевой

Финал женского турнира «Ролан Гаррос» обернулся феноменальным результатом. Так прокомментировал победу россиянки Мирры Андреевой теннисист Андрей Ольховский.

«Феноменальный результат. Мирра - молодчина, просто здорово. Насчет игры скажу, что последние матчи очень уверенно выиграла и прибавила во всех компонентах», - сказал он в беседе со «Звездой».

Спортсмен отметил, что россиянка очень уверенно выиграла последние матчи. Кроме того, она психологически уверенна и прибавила буквально «во всех компонентах».

«Теперь стоит пожелать ей дальнейших успехов. Ну и стремиться к номеру один. Почему бы и нет?» - сказал теннисист.

Ранее сообщалось, что Андреева стала победительницей женского финала турнира «Ролан Гаррос». Россиянка одолела Майю Хвалиньску из Польши со счетом 2:0 по сетам.