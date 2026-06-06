ВЦИОМ: жизнерадостное настроение преобладает среди россиян

Стало известно, какой процент россиян считает себя жизнерадостным. Об этом сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

«35% россиян можно отнести к жизнерадостным - то есть к тем, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Это самая крупная группа», - цитирует его слова Лента.ру.

По данным опроса, 25% опрошенных заявили о тревожном состоянии. Еще 22% заявили о сдержанном и 18% - об эмоционально состоянии. Абрамов отметил, что несмотря на небольшой рост тревожности в России, нельзя сказать, говорить о резком изменении общественного самочувствия нельзя.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что более половины россиян поддержали введение обязательного ДНК-тестирования на отцовство в родильном доме при условии добровольного согласия обоих родителей.