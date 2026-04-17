ВЦИОМ: более половины россиян поддержали ДНК-тестирование на отцовство

Более половины россиян поддержали введение обязательного ДНК-тестирования на отцовство в родильном доме при условии добровольного согласия обоих родителей. Такие данные опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

«52% россиян поддерживают идею ДНК-теста на отцовство в роддоме при согласии обоих родителей», - отмечается в сообщении на сайте центра.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 68% респондентов готовы пройти генетическую экспертизу в случае рождения ребенка. Показатель одинаково высок для обоих полов, отметили социологи. По их данным, 61% опрошенных также считают, что мужчина, узнавший о том, что родившийся ребенок не от него, должен продолжать участвовать в его жизни.

