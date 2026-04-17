МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВЦИОМ: более половины россиян поддержали ДНК-тестирование на отцовство

Обязательное введение данной процедуры в родильных домах одинаково активно поддерживают мужчины и женщины.
Ян Брацкий 17-04-2026 19:04
© Фото: Jens BÃ�ttner dpa Global Look Press

Более половины россиян поддержали введение обязательного ДНК-тестирования на отцовство в родильном доме при условии добровольного согласия обоих родителей. Такие данные опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

«52% россиян поддерживают идею ДНК-теста на отцовство в роддоме при согласии обоих родителей», - отмечается в сообщении на сайте центра.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 68% респондентов готовы пройти генетическую экспертизу в случае рождения ребенка. Показатель одинаково высок для обоих полов, отметили социологи. По их данным, 61% опрошенных также считают, что мужчина, узнавший о том, что родившийся ребенок не от него, должен продолжать участвовать в его жизни.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге родилась однояйцевая четверня. На свет появились девочки-близняшки, роды состоялись на 32 неделе беременности. По статистике подобный случай - один на 15,5 миллионов родов. В России до сих пор таких прецедентов не фиксировалось.

Чудо принимали акушеры во главе с профессором Антоном Михайловым. В операционной дежурила целая «армия спасения» на случай, если роды пойдут не по плану. Их помощь не потребовалась, девочки родились здоровыми и крепкими. Это стало возможно благодаря плавильному уходу за беременной мамой и мастерству врачей.

#в стране и мире #роддом #роды #ВЦИОМ #днк-тест
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 