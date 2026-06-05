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Путин: ВСУ совсем «голову потеряли», нанося удар по Запорожской АЭС
05-06-2026 19:44
© Фото: ТРК «Звезда»
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Путин: ВСУ совсем «голову потеряли», нанося удар по Запорожской АЭС.
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