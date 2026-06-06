«Работаем»: Минобороны РФ ответило на обращение Путина к военнослужащим

Министерство обороны ответило на призыв президента Владимира Путина к военнослужащим в зоне специальной военной операции.

«Работаем», - написало Минобороны РФ в своем официальном канале в мессенджере «Макс».

На пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин обратился к российским бойцам на линии боевого соприкосновения со словами «Работайте, братья».

Президент обратился к военнослужащим, комментируя «открытое письмо» главы киевского режима Владимира Зеленского. Путин заявил, что теракт в Старобельске осложняет перспективы диалога с Украиной. По его словам, украинская сторона одновременно выступала с инициативами о проведении переговоров и наносила удары по гражданским объектам, в том числе по детям в ЛНР.

Путин также заметил, что обращение Зеленского содержит, по его оценке, элементы хамства. По словам главы государства, подобная риторика не способствует созданию атмосферы для проведения личных встреч и переговоров.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.