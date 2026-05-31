Российская армия освободила населенный пункт Шевченко в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом и нанесли удары по формированиям ВСУ в Харьковской и Сумской областях. На этом направлении противник потерял до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским подразделениям в районах Доброполья, Белозерского, Сергеевки и ряда других населенных пунктов. Потери ВСУ на этом направлении превысили 280 военнослужащих.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. По данным ведомства, украинские формирования потеряли на этом участке до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

В зоне ответственности «Южной» группировки противник потерял свыше 175-ти военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам производства, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также по объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовали ВСУ.

В Минобороны уточнили, что удары также нанесли по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах.

Ранее военнослужащие ВС РФ из группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения от сил противника населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.