Штурмовики группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников. Кадры зачистки опубликовало Минобороны РФ.

В попытке удержать село украинское командование перебросило резервы из наиболее подготовленных боевиков. ВС РФ в ходе боев сломили сопротивление врага, уничтожив националистов.

Освобождение села Шевченко позволило российским подразделениям расширить зону безопасности и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении поселка Казачья Лопань, где расположен крупный логистический узел ВСУ, отметили в Минобороны.

Ранее Минобороны показало кадры освобождения Комсомольского в Запорожской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.