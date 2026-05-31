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Политолог раскрыл подоплеку отговорок Трампа по переговорам об Украине

По словам Асафова, Трамп, вероятно, вернется к переговорному треку, как только увидит какие-то изменения.
Вероника Левшина 06-06-2026 12:30
© Фото: AdMedia, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог Александр Асафов высказался об отказе президента США Дональда Трампа участвовать в переговорах с Россией и Украиной.

Трамп отказался от встречи с лидером российского государства Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Пусть Зеленский и Путин сами разбираются с войной, я уже им помог», - заявил Трамп.

Асафов отметил, что все дело в предстоящем переизбрании трети Сената и всей Палаты представителей Конгресса, которые находятся в настоящее время под контролем республиканцев. Политолог сделал акцент на конфликтах внутри администрации Трампа и внутри партии.

«В фокусе повестки Трампа находится сейчас одно крупное ожидаемое событие, и это, безусловно, выборы, которые будут в ноябре и с которыми наблюдаются серьезные сложности», - сказал Асафов.

Также внешнеполитическая тактика США начала «давать сбои», так как сделки, являющиеся основным продуктом американской дипломатии, либо не заключаются, либо не дают ожидаемого результата. Асафов напомнил о переговорах с Ираном, которые «то идут, то не идут, то остановлены, то вновь начаты, то готовность к сделке высокая, то никакого согласия нет, то что-то мешает и масса подобных обстоятельств».

По словам эксперта, если тратить силы на еще один трек переговоров, то выборы будут под угрозой, поэтому Трампу надо разобраться с тем, что есть, и сохранить позицию.

Асафов отметил, что американский лидер «мастер короткой отговорки».

«Как только он почувствует какой-то вектор изменений, он, соответственно, к этому вопросу не вернется, отправив кого-нибудь для продолжения переговорного трека», - подытожил Асафов.

Политолог добавил, что эти усилия могут не дать никакого результата из-за позиции киевского режима. Асафов считает, что в данной ситуации нужны не слова, а действия, запас который есть у американцев, однако они не спешат реализовывать усилия на этом направлении.

Накануне Трамп заявил журналистам на борту самолета, что он совместно с вице-президентом Джей Ди Вэнсом вовлечен в урегулирование конфликта на Украине, несмотря на выход из переговоров. Трамп сообщил, что хочет завершения войны.

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